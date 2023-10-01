Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece: 1 milyonluk soru ne? Milyonluk soru ne zaman? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de, bu akşam yine nefesler tutuldu. Geçtiğimiz ay Rabia Birsen Güvercin’in ardından bugün yarışan Ahmet Talha Dağlı da izleyicileri heyecanlandırdı. 1 milyonluk soruya ulaşan Ahmet Talha Dağlı, 5 milyonluk büyük ödülü kazanacak mı? İşte milyonluk soru...

ensonhaber.com Her Pazar ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam bir kez daha milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 1 Ekim 2023 tarihli bölümünde yarışmacı Ahmet Talha Dağlı, büyük bir heyecanın fitilini ateşledi. Geçtiğimiz Eylül ayında Rabia Birsen Güvercin'in 1 milyonluk soruyu açtırarak büyük ödülü kazanması hala hafızalarda tazeyken, şimdi Ahmet Talha Dağlı'nın benzer bir başarıya imza atmaya çalışması, izleyicileri ekran başına çekiyor. Geceye damga vuran Ahmet Talha Dağlı’nın milyonluk soruya ulaşması, sosyal medyada büyük ses getirdi. Arama motorlarında başarılı yarışmacı hakkında araştırmalar devam ederken, bir yandan da milyonluk soru ve cevabı merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soru ne zaman? Bu gece başarısıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Ahmet Talha Dağlı, 1 milyon TL değerindeki soruya ulaştı. Milyonluk soru haftaya açıklanacak. Yarışmacı doğu yanıtı verirse, 5 milyonluk soruyu da açtırabilecek.