Kimler 5 bin TL ikramiye alacak? Çalışan emekliye ikramiye yatacak mı? Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyet ikramiyesini duyurdu. 5 bin lira tutarında ilk kez ve bir kereye mahsus ödenecek olan ikramiyeden kimlerin faydalanacağı da belli oldu. Peki, kimler 5 bin TL ikramiye alacak? Çalışan emekliler de alabilecek mi? İşte ayrıntılar...

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Emeklinin beklentisi yine gerçeğe dönüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında bakanlarla istişare yaptı. Akabinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 kereye mahsus olmak üzere emeklilere 5 bin lira ikramiye ödeneceğini açıkladı.

Erdoğan, "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100. yılına ithafen verilen ikramiyeden faydalanacak olan vatandaşlar da duyuruldu.

Milyonlarca emekli, ikramiye alıp alamayacağını sorguluyor. Özellikle EYT ile emekli olanlar ve çalışanlara 5 bin lira verilecek mi merak ediliyor.

İşte cumhuriyet ikramiyesi hakkında detaylar...

5 bin lira ikramiye ne zaman?

Ödemeler kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerin hesabına yatırılmış olacak.

Hangi emekliler 5 bin lira ikramiye alacak?

Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) almakta olan kişiler 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.

Birden fazla emekli aylığı alanlara tek ödeme yapılacak.

Ayrıca, SGK’dan aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bunların hak sahipleri ödemeden yararlanacak.

Çalışan emekli ikramiye alacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak" dedi. Yani emekliliğine rağmen çalışmaya devam edenler ikramiyeden faydalanamayacak.