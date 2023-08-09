Kimse beklemiyordu! MasterChef All Star’da eleme potasına giren yarışmacılar şoke etti MasterChef All Star’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Yeni takımların ilk mücadelesinde potaya giren yarışmacılar izleyicileri şaşkına çevirdi.

TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran MasterChef All Star yarışma heyecanı devam ediyor.

Her hafta bir yarışmacının veda ettiği programda, yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

Dün akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununda mavi takım Sergen kaptanlığında, kırmızı takım ise Barbaros kaptanlığında yarıştı.

Takımlar, Provensal mutfağından çıkardıkları tabaklarla yarıştı. Mavi takım dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Dokunulmazlığı kazanan Tanya, takımından bir ismi potaya çıkardı. Ardından yapılan oylamayla ikinci eleme adayı da belli oldu. İşte dün akşamın eleme adayları...

MasterChef All Star'da dün akşam eleme potasına kimler girdi?

Dün akşam gerçekleşen kıran kırana mücadelenin ardından ilk eleme adayı Eda oldu. Ardından yapılan oylamayla ikinci eleme adayı Çağatay oldu. MasterChef Türkiye tarihinin başarılı yarışmacıları izleyicileri şaşkına çevirdi.