Kimse beklemiyordu! MasterChef All Star’da eleme potasına giren yarışmacılar şoke etti TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef, izleyicileri heyecan dolu anlara sahne olmaya devam ediyor. İkinci dokunulmazlık oyunu sonucunda haftanın eleme adayları da netlik kazandı.

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TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef All Star’da, eski şampiyonların katılımıyla heyecan daha da arttı.

MasterChef'in bu sezonu, lezzet dolu yarışmaları ve yarışmacıların yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda konsept soslu tavuklar olarak belirlendi ve yarışmacılar bu lezzetli yemeği en iyi şekilde hazırlamak için kıran kırana mücadele verdi.

Takım oyununda mavi takım, lezzetin sırrını çözen taraf oldu ve galip geldi. Ancak kırmızı takım, kendi aralarında bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Gecenin sonunda ise eleme potasına giren yarışmacılar belirlendi. İşte dün gecenin eleme adayları…

Masterchef'te eleme potasına kim gitti?

Kıran kırana geçen bireysel dokunulmazlık sonucunda, dokunulmazlığı kazanan Tolga oldu. Tolga'nın seçimiyle gecenin ilk eleme adayı Kıvanç oldu. Ardından yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı Esra oldu.