Kiraya fazla zam yapmak caiz mi? Yüksek kira artışı günah mı? Konut kiralarındaki fiyatlar günbegün artmaya devam ederken, dini boyutuna yönelik de bir merak söz konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yüksek kira artışı caiz midir sorusunu yanıtladı.

Son 1 yıl içerisinde İstanbul başta olmak üzere ev ve işyeri kiralarında uçuk rakamlar gündemde.

Kiracılar ve ev sahipleri arasındaki sular bir türlü durulmuyor.

Kiracı ödemede zorlanırken, mal sahibi kat kat zam yapmak istiyor.

Bilindiği üzere 11.06.2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7409 sayılı Kanunun 4. maddesiyle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa eklenen Geçici 1. maddeye göre, 11.6.2022 ilâ 1.7.2023 tarihleri arasında yenilenen konut kiraları bakımından kira artışlarına yönelik olarak yüzde 25’lik sabit bir oran belirlendi.

Kira artışları gündemden düşmezken, Trabzon’da konut kiracısı bir vatandaş, Din İşleri Yüksek Kurulu'na sordu.

Mal sahibinin kira artış oranına aykırı olarak daha fazla kira belirlemesi caiz midir sorusu yanıtlandı.

Kira artışına Diyanet'ten yanıt

Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda, fakihlerin piyasada suistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek ticari faaliyetlerde aşırı bir şekilde suni fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale (narh) yetkisini kabul ettiklerini (Merğinani, el-Hidaye, 4/378) bildirerek buna göre; kira artışı hakkında ilgili mevzuatta belirtilen üst sınıra, hem ev sahibinin hem de kiracının riayet etmesi gerektiği konusunda fetva cevabında bulundu.