Kırmızı mercimeği 1 gün bekletin, peynir gibi yiyin... Bitkisel bazlı bir peynir alternatifi olan bu tarif, dünyada hızla yayılıyor. Herkesin kolaylıkla yapabileceği mercimek peyniri için 1 su bardağı malzeme yeterli oluyor.

Yağmur Dinç

Peynirsiz yapamayanlar için bitkisel bir alternatif dünya çapında viral hale geliyor.

Sütten mayalanan peynir yerine "mercimek" kullananlar, lezzetine hayran kalıyor.

Özellikle veganlar ve laktoz intoleransı olanlar için muhteşem bir seçenek olan mercimek peyniri, yalnızca birkaç malzemeden oluşuyor.

Mercimek peyniri yapımı oldukça basit olduğu gibi tadını da beğeniliyor.

İşte mercimek peyniri tarifi:

MALZEMELER

1 su bardağı mercimek

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

MERCİMEK PEYNİRİ YAPILIŞI

Mercimekleri uygun bir kaba koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyip 1 gün bekletin.

Mercimeklerin suyunu süzün ve bol su ile iyice yıkayın.

Yıkanmış mercimekleri blendera alın, 4 su bardağı su ve tuz ekleyip pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çekin.

Bir tavayı zeytinyağı ile yağlayın. Blenderdaki mercimek karışımını tavaya dökün ve karıştırarak kaynatın. Suyunu çekip kıvam alıp koyulaşana kadar pişirin.

Pişirdiğiniz mercimek karışımını uygun bir kaba dökün ve yayarak düzleştirin. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında 1 gün bekletin.

Dinlenen mercimek peynirini dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!