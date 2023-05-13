Kırşehir seçim sonuçları 2023! Kırşehir Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ve sonuçları... Türkiye'de seçim nabzı yükseliyor...İllere göre seçim sonuçlarını merak eden vatandaşlar, "Kırşehir oy oranı" hakkında araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kırşehir sonuçları haberimizde...

81 ilde seçim heyecanı hakim... Oylarını kullananlar, sonuçları beklemeye başlayacak. Sandıklar 17.00'da kapanacak ve sayımlara start verilecek. İllere göre seçim sonuçları, gündemin merak edilen konusu. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yer alıyor. Seçim sonuçları için ise gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda... Seçim sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alan Kırşehir için seçim haberimizde yer alacak. Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur'da oy oranları netleşecek. Peki, Kırşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kırşehir sonuçları 2023! Kırşehir 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Kırşehir'de oy sonuçları 14 Mayıs Pazar günü 17:00'dan sonra netleşmeye başlayacak. Güncel seçim sonuçları haberimizde yer alacaktır.