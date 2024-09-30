Kış gelmeden bunları yapın! Doğalgaz faturasını %80 düşürüyor Havaların soğumaya başlamasıyla doğalgaz faturaları birçok ev sahibi için endişe yaratmaya başladı. Bu yöntemlerle doğalgaz faturalarınızı %80 düşürebilirsiniz.

Haber Merkezi

Kış aylarının gelişi, birçok ev sahibi için doğalgaz faturalarının artışıyla birlikte endişe kaynağı haline geliyor.

Ancak bu durumu lehinize çevirmek mümkün! Basit ve etkili yöntemlerle tasarruf sağlayabilirsiniz.

Doğalgaz tasarrufu sağlamak için alacağınız birkaç önlem, konforunuzu artırırken enerji verimliliğinizi de yükseltecektir.

Evde uygulayabileceğiniz bu pratik yöntemler, ısınma maliyetlerinizi azaltmanın yanı sıra çevresel etkilerinizi de olumlu yönde etkileyecek.

İşte hem ısınmanızı sağlayacak, hem de cebinizi koruyacak yöntemler…

DOĞALGAZ FATURASINI DÜŞÜREN YÖNTEMLER

Termostatınızı 20-21 derece civarında ayarlayın. Uyumadan önce veya evde olmadığınız saatlerde sıcaklığı 2-3 derece düşürün. Akıllı termostat kullanarak ayarları otomatikleştirin.

Kombi bakımınızı düzenli olarak yaptırın. Kombi filtrelerini temizleyin ve su basıncını kontrol edin. Radyatörlerin üzerindeki tozları temizleyerek ısının etkin dağılmasını sağlayın.

Mobilyaların radyatörlerin önünü kapatmadığından emin olun. Radyatörlerin etrafında engeller varsa, bunları kaldırarak enerji kaybını önleyin. Radyatörleri açtığınızda odanın kapı ve pencerelerini kapatmayı unutmayın.

Merkezi ısıtma sistemi kullanıyorsanız, tüm odaların eşit şekilde ısınmasını sağlayın. Sadece ihtiyaç duyduğunuz alanları ısıtmak için yerel veya elektrikli ısıtıcılar tercih edin.

Güneşli günlerde perdelerinizi açarak doğal ısı kaynağından faydalanın. Akşam saatlerinde perdeleri kapatarak sıcak havanın içeride kalmasını sağlayın.

Bu basit ama etkili yöntemleri uygulayarak, kış aylarında doğalgaz faturanızı önemli ölçüde düşürebilirsiniz.