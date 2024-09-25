Kışın sıcak, yazın soğuk! ŞOK'tan doğalgazı geride bırakan fırsat: kaçıran yandı

Haber Merkezi
ŞOK Market, 28 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu ile hafta sonuna özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.
Elektronikten beyaz eşyaya, ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün gamı, cazip fiyatlarla raflarda yerini alacak.
Ayrıca bu hafta yazın soğutacak, kışın sıcak tutacak klimalar da uygun fiyatıyla satışa sunulacak.
Samsung, Hoover, Arzum gibi popüler markaların ürünlerine yer verilen kampanyada, kredi kartına 6 taksit imkanı ve 2-4 yıl garanti fırsatı sunulacak.
Ücretsiz kurulum ve kargo avantajı ile bu fırsatlar, alışverişseverlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.
İşte ŞOK 28 Eylül indirim kataloğu…