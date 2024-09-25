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Kışın sıcak, yazın soğuk! ŞOK'tan doğalgazı geride bırakan fırsat: kaçıran yandı

Kışın sıcak, yazın soğuk! ŞOK'tan doğalgazı geride bırakan fırsat: kaçıran yandı ŞOK marketin Eylül ayı sonunda raflara çıkaracağı ürünler ve güncel fiyatlar, yayınlanan yeni aktüel katalog ile duyuruldu. Bu hafta vatandaşlar indirime doyacak! İşte ŞOK 28 Eylül indirim kataloğu…