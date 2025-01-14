Kışın yapınca çiçekleri coşturuyor! İşte evdeki çiçekleri açtıran 3 basit yöntem

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Eskişehir’de çiçekçilik yapan Murat Uzunharman, kış mevsiminde iç mekan çiçeklerinin bakımının önemine dikkat çekti.

Soğuyan hava koşullarıyla birlikte çiçeklere nasıl bakılacağı konusunda ipuçları veren Uzunharman, çiçeklerin sağlıklı kalabilmesi için bazı kritik noktalara vurgu yaptı.

Uzunharman, kışın mekan sıcaklığının 27-28 derece civarında olmasının gerektiğini belirtti.

Ayrıca, çiçeklere su verilme sıklığının yaz aylarına göre daha az olması gerektiğini ifade ederek, “Çiçeklere 10-15 günde bir su verilmelidir. Yaz aylarında her hafta su veriliyor ancak kışın havalar daha soğuk olduğu için su olayına dikkat edilmelidir. Sıcaktan ve soğuktan etkilenen çiçekler var. Bunların cinsleriyle ilgili bilgi alınması gerekiyor” dedi.

"KIŞIN TOPRAK DEĞİŞİMİ YAPILMAZ"

Kışın çiçeklerde toprak değişimi yapılmaması gerektiğini belirten Murat Uzunharmam, “Özellikle hiçbir bitki eksi derecenin altına düşmemelidir. Öyle durumlarda hemen bitki üşür ve donarak yapraklarını bırakır ve ölür. Kışın toprak değişimi olmaz. Toprak değişimi, bahara doğru yapılır. Zaten çiçekli bitkilerin toprakları, üzerinde çiçek varken değişmez, çiçekleri geçtikten sonra değiştirilir. İnsanlar evde hangi şartlarda rahat ediyorlarsa aynısı çiçekler için de geçerlidir. O yüzden oda sıcaklığında muhafaza etmeye çalışıyoruz.

Kışın sanıldığının aksine renk renk çiçekler gelir. Çünkü genelde Hollanda’dan ithal ediliyor. Yaz kış demeden en çok sattığımız bitki orkide bitkisidir. Çünkü hem anneler seviyor, hem eşler seviyor hem de orkide bitkisi yeryüzünde ilk bitki olduğundan bütün çiçekler ondan türediğinden en çok orkide bitkisini satıyoruz” dedi.

Kaynak: AA