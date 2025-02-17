Kısırlık nedir? Kısırlık için hangi doktora gidilir?

Hüseyin Topuz

Kısırlık, günümüzde pek çok çiftin karşılaştığı, biyolojik bir sorundur ve çocuk sahibi olmayı isteyen bireyler için ciddi bir zorluk oluşturabilir.

Düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen, bir yıl boyunca hamile kalamama durumu olarak tanımlanan kısırlık, hem erkeklerde hem de kadınlarda çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir.

Kısırlığın sebepleri genetik, hormonal, yapısal veya enfeksiyon kaynaklı olabilir ve tedavi yöntemleri de bireysel farklılıklar gösterir.

Gelişen tıbbi teknolojiler ve tedavi yöntemleri sayesinde kısırlık sorunu yaşayan çiftler için umut verici seçenekler mevcuttur.

Kısırlık şikayeti bulunan kişiler hastanede hangi bölüme gideceğini öğrenmek istiyor.

Peki, kısırlık için hangi bölüme gidilmeli? İşte yanıtı...

Kısırlık için hangi doktora gidilir?

Kısırlık problemi için Üroloji (Bevliye) uzmanına başvurabilirsiniz.