Kışlık fasulyeyi bu yöntemle saklayın, koku sorununu defedin... Kışlık erzak hazırlığını birçok ev hanımı özenle yapar. Kışlık hazırlık esnasında çoğu ev hanımı yeşil fasulyenin dondurucuyu kokutmasından şikayetçidir. Ancak saklama esnasında bu yöntemi uygulayan koku sorunu nedir bilmiyor...

Editör: Seda Yeşilyurt

Yaz aylarında yetişen taze sebzeler dondurularak kışlık hazırlık yapılır. Kışlık hazırlıkta dondurucuda saklanan birçok sebze çeşitli yöntemler uygulanarak saklanır.

Yaz aylarının severek tüketilen sebzeleri arasında yer alan yeşil fasulye dondurucu da en sık saklanan ürünler arasındadır. Ancak doğru teknikle saklanmadığında dondurucu da hoş olmayan bir kokuya neden olabilirler.

Sizde kışlık hazırlığınızı yaparken fasulyeleri bu yöntemle saklayın ne koku sorunu kalsın ne de bir şey.

FASULYEYİ O ŞEKİLDE SAKLAYIN

Fasulye kış için saklanan sebzeler arasında ilk sırada yer alır. Ancak doğru şekilde saklanmayan fasulyeler dondurucu da koku oluşmasına neden olur.

Fasulyeleri haşlayarak saklamak dondurucu da koku oluşumunun en temel nedenidir. Bu yüzden kış için saklayacağınız fasulyeleri haşlamadan çiğ olarak dondurucuya atmanız koku sorununu ortadan kaldırır ve kışın istediğiniz gibi pişirip tüketmenizi sağlar.