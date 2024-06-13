Kıyafetteki yağ lekesine bir kaşık dökün, izler nasıl kayboluyor görün… Kıyafetlerde çıkması en zor lekeler arasında yer alan yağ lekesi çoğu zaman oldukça can sıkıcı olabilir. Önemli bir yemek sırasında üzerinize dökülen yağ elbisenizi mahvedebilir. Ancak üzülmenize hiç gerek yok evde uygulayacağınız o yöntem yağ lekesinden eser bırakmıyor.

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Kıyafetlerde oluşan ve temizlenmesi oldukça zorlu olan lekelerinde başında yağ lekeleri gelir. Özellikle de yağ lekesi olan kıyafetiniz en sevdiğiniz kıyafetinizse bu durum olduğundan daha can sıkıcı bir hal alabilir.

Ancak evde uygulayacağınız o yöntem sayesinde yağ lekesi sadece 1 kaşık ondan ile çözülüyor ve kıyafetiniz adeta hiç lekelenmemiş gibi tertemiz oluyor.

En sevdiğiniz kıyafetinizi yağ lekesinden arındıracak bu yöntem denediğiniz anda vazgeçilmezleriniz arasına girecek.

Yağ lekesine sadece 1 kaşık…

Kıyafetlerde oluşan inatçı yağ lekelerini 2 malzeme ile tamamıyla yok edeceksiniz. Bu yöntem için ihtiyacınız olan malzemeler ise temiz bir bez ve 1 kaşık mısır nişastası.

Lekeli bölgenin üzerine 1 kaşık mısır nişastasını güzelce serpin ve elinizde iyice yayarak nişastanın yağı emmesini sağlayın. Bu şekilde bir süre bu şekilde bekletin ve ardından nişastayı bez ile temizleyin. Eğer ilk uyguladığınız anda tamamıyla geçmediyse yöntemi tekrarlayarak lekelerden tamamıyla kurtulun.