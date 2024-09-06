Kıyma makinesi tarih oluyor! İşte 5 dakikada kıyma yapmanın pratik yolu Artık taze kıyma almak için kasap kasap dolaşmanıza gerek yok! Mutfak robotunuz sayesinde, evde hızlıca kendi kıymanızı hazırlayabilirsiniz.

Haber Merkezi

Taze kıyma bulmak için artık kasap kasap dolaşmanıza gerek yok.

Kıyma makinesine ihtiyaç duymadan evde de taze kıyma hazırlayabilirsiniz.

Evde kıyma yapmanın pratik püf noktalarını öğrenmek, hem sağlıklı hem de lezzetli yemekler hazırlamanızı sağlayabilir.

Kıyma makinesi olmadan, taze etlerle kıyma yapmanın kolay yollarını keşfetmek için yazımızı okumaya devam edin.

EVDE KIYMA YAPIMI

İlk olarak, etinizin kemiklerini, sert parçalarını ve zarlarını çıkarın. Yağ kısımlarını ise olduğu gibi bırakın ve eti 3 santimlik küpler halinde kesin.

Bu küpleri yağlı kağıt serili bir tepsiye dizin ve tepsiyi dondurucuya yerleştirin. Etin kenarları sertleşirken, ortaları yumuşak kalacak şekilde yaklaşık yarım saat bekletin.

Bu süre zarfında mutfak robotunun bıçağını da dondurucuda bekletmeyi unutmayın; bu, kesme işlemini daha sorunsuz hale getirecektir.

Yarım saat sonra bıçağı robotun haznesine yerleştirin. Robotun yarısına kadar etleri koyun ve 1-2 saniyelik aralıklarla 10 kez öğütün.

Öğütme sırasında et bıçağa sıkışabilir ya da aşağıda birikmiş olabilir. Bu durumda, robotun çalışmasını durdurup bir iki kez sallayın.

Etinizin tamamen öğütüldüğünden ve büyük parçaların kalmadığından emin olduktan sonra, kıymanız hazır!

Şimdi dilediğiniz yemeklerde kullanabilirsiniz.