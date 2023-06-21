Kıymetini bir tek yörükler biliyor! Kekik hakkında inanılmaz sır! Dünya gizliyor çünkü... Koronavirüs pandemisi ile daha da kıymete binen kekik bitkisi, kimya sanayisini sona erdirecek güce sahip. Kekiğin faydaları ve kullanım noktaları, araştırmacıların dikkatini çekiyor. İşte kekik hakkında inanılmaz bilgiler...

Latince "thymus” kelimesinden gelen kekik güç, kuvvet anlamlarına gelir.

Yemeklere lezzet katması için kullandığımız kekik, kokusu ve aromasıyla birçoğumuzun vazgeçilmez baharatıdır.

Kekik kokusunu ve tadını karvakrol isimli maddeden alır.

Kekik konusunda yapılan araştırmalar, ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Özellikle koronavirüs pandemisi ile birlikte enfeksiyona karşı etkisi dikkat çeken kekik, düşünülenden çok daha pozitif etkilere sahiptir.

Şoke eden kekik araştırması

Kekiğe ilgi duyan bir halk hekimi kekiği araştırmaya başlar.

Kekikle ilgili çalışmalar yaparken kekiğin öldürmediği 1 tek mikrop bakteri virüs olmadığını fark eder.

Amacı kekiğin etkisini bakteri ve virüslerdeki etkisini kanıtlamaktır. Laboratuvarın buzdolabına kekik formülünü koyar.

Sabah geldiklerinde diğer dolaplardaki araştırma ve deneme için bulunan tüm bakteri ve mikropları öldürdüğünü fark ederler.

İş o kadar ciddi boyuta ulaşır ki araştırma ekibi korkar ve araştırma yapmaktan vazgeçer. Çünkü kekiğin gündeme gelmesi dünya kimya sanayinin çökmesine bile neden olabilecek güçtedir.

Dağ eteklerinde yetişen kekik, yörükler için oldukça önemlidir.

Peki, kekikteki mucize nedir? İşte kekik hakkında bilmeniz gerekenler...

Kekik faydaları:

Kekik kemik ağrısına iyi gelir.

Romatizma ağrılarını hafifletmek için kekik kullanılabilir.

Kekik, adet sancılarını azaltır.

Kekik çayı tüketmek, hazımsızlık ve bağırsak krampları yaşayanları rahatlatır.

Kekik, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekleyecektir.

Kekiği gargara olarak kullanarak diş ve diş eti hastalıklarına karşı önlem alabilirsiniz.

Şeker hastalarına faydalıdır.

Kanser hücrelerini kontrol etmeyi sağlar.

Öksürük, bronşit, faranjit gibi enfeksiyonları iyileştirir.