Kızılyıldız - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de son hafta! Euroleague'in son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a konuk olacak. Mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar belli oldu. Basketbolseverler Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçının detaylarını araştırmaya başladı.

EuroLeague'de sona gelindi. Bu sezonun son haftası başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Kızılyıldız'a konuk olacak. Kritik mücadele için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, Kızılyıldız karşısında galip gelmesi durumunda sezonu 5. sırada bitirecek ve play-off'a katılacak. Fenerbahçe Beko, Euroleague’de bu sezonun ilk yarısında konuk ettiği Kızılyıldız’ı 93-79 skorla mağlup etmişti. Play-off turuna girmek için Sırbistan ekibi Kızılyıldız’ı yenmek isteyen sarı-lacivertliler, sahaya galibiyet için çıkacak. Ayrıca Fenerbahçe Beko, play-off’a kalırsa, sezonu 4. sırada tamamlayacak olan Monaco ile eşleşecek. Kritik mücadele için nefesler tutuldu. Maçın detayları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kızılyıldız - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague’in son haftasındaki Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı yarın saat 20:00’de başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.