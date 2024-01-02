Klozette sarı lekelerden eser kalmayacak! Çamaşır suyunu çöpe attıracak o yöntem… Birçok yerde kullanımı tercih edilen ve oldukça etkili bir temizlik malzemesi olan çamaşır suyunu çöpe atacaksınız. Öyle bir formül varmış ki ne sarı leke ne de başka bir şey bırakıyor…

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Klozet, bakteri riskinin en çok olduğu bölgelerin başında geliyor. Klozet temizliğinde bakterilerden kurtulurken aynı zamanda görüntü lekelerini de yok etmeyi herkes ister.

Çamaşır suyu, her iki sorunun üstesinden gelebilmek için en çok kullanılan temizlik malzemesidir.

Ancak, öyle bir formül var ki çamaşır sularını çöpe attıracak kadar etkili. İşte, o yöntem…

Çamaşır suyundan daha etkili…

Hem doğal hem de daha etkili bu yöntem, size çamaşır suyu kullanmayı unutturacak.

Klozet temizliğinde kullanılması gereken doğal temizlik ürünlerinin başında elbette karbonat ve beyaz sirke geliyor. İşte, karbonat ve beyaz sirkeyi kullanarak uygulayacağınız o formül…

Karbonat ve beyaz sirke ile klozet temizliğini gerçekleştirebilmek için ilk olarak klozetin içerisine bol miktarda karbonatı dökün.

Tüm klozeti karbonat ile kapladıktan sonra üzerine beyaz sirkeyi güzelce dökün. Akabinde bir süre bekleyin. Bu esnada iki malzemeye tepkimeye girecek.

Bekleme süresinden sonra fırça yardımıyla her bir yanı köşe bucak fırçalayın. Fırçalama işleminden sonra sifonu çektiğinizde tek bir sarı lekenin kalmadığını ve klozetinizin tertemiz olduğunu göreceksiniz.