Kokudan eser kalmıyor! O kabukları ocağa atın, balık kokusu nasıl kayboluyor görün... Sağlık açısından birçok faydası bulunan balıklar evde pişirildiğinde mutfakta istenilmeyen kokulara neden olur. Bu kokuları bertaraf etmen için ise çeşitli yöntemler uygulanır. Sizde en etkili olan o yöntemi uygulayın eviniz 5 dakikada nasıl mis gibi kokuyor görün...

Editör: Seda Yeşilyurt

Balık sezonu açılır açılmaz taze balıklar tezgahtaki yerlerini aldılar. Sağlık için oldukça faydalı olan balıklar evde de sık sık pişirilir.

Ancak evde pişirildiği sırada yayılan koku hiçte iç açıcı değildir. Her ne kadar sevilerek tüketiliyor olsa da pişirme işleminin ardından yayılan bu koku çeşitli yöntemler uygulanarak bertaraf edilmeye çalışılır.

İnatçı kokular arasında yer alan balık kokusunu bir çırpıda çıkaracağınız bu yöntem sadece 5 dakikada evinizi mis gibi kokacak.

ÇÖZÜMÜ LİMON KABUKLARINDAYMIŞ...

Sağlıklı beslenme konusunda verdiği tavsiyeler ile bilinen Prof. Dr. Canan Karatay bu kez balık pişirme sırasında yayılan ve giderilmesi oldukça zahmetli olan balık kokusu hakkında önerilerini sıraladı.

Sizde balık pişirme işlemini bitirdikten hemen sonra ocağa limon kabuklarını yerleştirin ve kısık ateşte 4-5 dakika kadar kabukların yanmasını sağlayın. Yanan kabuklar eve limon aromasının yayılmasını ve inatçı balık kokusunun giderilmesinde oldukça etkili olacak.

Limon kabuklarının yanı sıra kokusu oldukça yoğun olan baharatlar arasında yer alan kabuk tarçında ocakta tıpkı limon kabuğu gibi yakıldığında balık kokusunu gidermede uygulanacak başarılı bir yöntem olacak.