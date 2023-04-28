Kola fiyatlarına dev zam.. 2.5 litrelik kolanın fiyatını duyan şok oldu! Dünyanın en büyük kola üreticilerinden olan Coca Cola İçecek Anonim Şirketi mayıs ayı itibariyle ürünlerine zam yapacaklarını duyurdu. İşte yeni fiyatlar..

Birçok kişinin bağımlısı olduğu ve severek içtiği kola en çok tüketilen içecekler arasında yer almaktadır. Dünyanın en büyük kola üreticilerinden olan Coca Cola İçecek Anonim Şirketi kola fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu.

Şirket, Mayıs ayından itibaren kola fiyatlarına zam yapacaklarını açıkladı. Bu açıklama sonrası vatandaşlar kola fiyatlarını araştırmaya başladı.

Bilindiği üzere Coca Cola markası dünyanın en popüler içecek markaları arasında yer alıyor.

Şirketin zam haberini duyurmasının ardından fiyatı en çok merak edilen ürün ise 2.5 litrelik kola fiyatı oldu.

Peki, yeni zamlardan sonra 2.5 litrelik kolanın fiyatı ne kadar olacak? İşte yeni fiyat..

Dev zam geliyor

Coca Cola İçecek Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre 2.5 litrelik Coca Cola Mayıs ayından itibaren 40 TL’den satılacak.

Bu büyük zam haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken vatandaşlar tepki gösteren yorumlarda bulundular..