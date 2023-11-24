Komşular tarif için sıraya girecek! Poğaça hamuruna 1 kaşık ekleyin, sonuca bakın.. Poğaça hamuruna 1 kaşık sirke ekleyen sonuçlarına inanamıyor. Evinizde yapacağınız poğaça hamurunu bu şekilde hazırlayın leziz mi leziz poğaçalar elde edin. İşte o tarif..

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Evde poğaça yaparken herkes poğaçaların daha kabarık ve yumuşak olmasını ister.

Sizlerle paylaşacağımız poğaça tarifi ve inci püf noktaları ile mutfaklarınızda birbirinden leziz poğaçalar hazırlayabileceksiniz.

İnternette birçok poğaça tarifi olsada birazdan vereceğimiz tarif sizleri son derece tatmin edecek türden.

Yaş veya kuru maya içeren hamurlara sirke eklenirse hamur daha uzun süre dayanacaktır.

Bu sebeple bol yağ ve kabartma tozu ile hazırlanan hamurlardan yapılan poğaçaların tam kıvamında olmasını sağlayabilirsiniz.

İşte komşularınızın tarifini almak için sıraya gireceği o poğaça tarifi..

Gerekli malzemeler

- 125 gram eritilmiş tereyağı veya margarin

- 2 adet yumurta

- 1 su bardağı yoğurt

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 çay kaşığı dolusu karbonat

- 1 çay kaşığı tuz

- 4 su bardağı un

İç harcı için:

- Peynir

- İnce kıyılmış maydanoz

Üzeri için

- 1 adet yumurta sarısı

- İsteğe göre Susam ve çörek otu

- Hamur içine 1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Hazırlanışı

Bir kaba; eritilmiş haldeki tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, karbonat, yumurta ve sirkeyi koyup güzelce karıştırın. Karıştırma işlemi esnasında kaba un ve tuz ekleyin. Elde ettiğiniz hamuru yaklaşık 5 dakika kadar dinlendirin.

Daha sonra iç harcınızı hazırlamaya başlayın. Bunun için bir kapta peynir ve kıyılmış maydanozu iyice harmanlayın. Dinlenmiş hamurunuzdan göz kararı toplar yapın.

Ardından hamurlarınızın içine iç harç koyup kapatın ve tekrar elinizle yuvarlayın. Hazırlanan hamurları aralarında biraz boşluk kalacak şekilde yağlı fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra susam veya çörek otu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun..