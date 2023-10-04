Konferans Ligi'nde 2 maç TV8,5'da yayınlanacak! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı? Konferans Ligi'nde grup aşamasın ikinci maçları yarın oynanacak. Maçları televizyondan takip etmek isteyenler futbolseverler Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte şifresiz yayınlanacak Konferans Ligi maçlarının programı..

ensonhaber.com UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Konferans Ligi gruplarındaki ikinci maçlar 5 Ekim Perşembe günü oynanacak. Futbolseverler Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız kazandırdı. Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ve Fenerbahçe 5 Ekim Perşembe günü gruplarındaki ikinci maçlarına çıkacak. Futbolseverler Beşiktaş - Lugano ve Spartak Trnava - Fenerbahçe maçlarının yayınlanacağı kanalı öğrenmek istiyor. Konferans Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı olan Acun Medya Konferans Ligi'nde bu hafta oynanacak 2 maçı şifresiz olarak yayınlama kararı aldı. UEFA Konferans Ligi'nde şifresiz yayınlanacak olan maçlar TV8,5 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, Konferans Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları şifresiz kanalda mı yayınlanacak? İşte detaylar.. TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar 5 Ekim Perşembe 19:45 Sporting Lizbon - Atalanta 22:00 Aston Villa - Zrinjski Mostar Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı? UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş gruplarındaki ikinci maçları 5 Ekim Perşembe günü oynayacak. İki takımımızın maçlarıda EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak. 19:45 Beşiktaş - Lugano (EXXEN) 22:00 Spartak Trnava - Fenerbahçe (EXXEN)