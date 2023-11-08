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Konferans Ligi'nde 2 maç TV8,5'da yayınlanacak! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı?

Konferans Ligi'nde 2 maç TV8,5'da yayınlanacak! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı? UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasının dördüncü maçları yarın oynanacak. Maçları televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte şifresiz yayınlanacak Konferans Ligi maçlarının listesi..

ensonhaber.com UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının heyecanı devam ediyor. Konferans Ligi gruplarındaki dördüncü maçlar 9 Kasım Perşembe günü oynanacak. Futbolseverler Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi. Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ve Fenerbahçe 9 Kasım Perşembe günü gruplarındaki dördüncü maçlarına çıkacak. Futbolseverler Beşiktaş - Bodo/Glimt ve Ludogorets - Fenerbahçe maçlarının yayınlanacağı kanalı öğrenmek istiyor. Konferans Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı olan Acun Medya Konferans Ligi'nde bu hafta oynanacak 2 maçı şifresiz olarak yayınlayacak. UEFA Konferans Ligi'nde şifresiz yayınlanacak olan maçlar TV8,5 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, Konferans Ligi'nde hangi maçlar TV8,5 kanalında yayınlanacak? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları şifresiz kanalda mı yayınlanacak? İşte detaylar.. TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar 9 Kasım Perşembe 20:45 Ajax - Brighton & Hove Albion 23:00 Aston Villa - AZ Alkmaar Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı? UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş gruplarındaki ikinci maçları 9 Kasım Perşembe günü oynayacak. İki takımımızın maçlarıda EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak. 20:45 Beşiktaş - Bodo/Glimt (EXXEN) 23:00 Ludogorets - Fenerbahçe (EXXEN)