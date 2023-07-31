Konserveden artanlar değerleniyor! Domates kabuklarından inanılmaz lezzet... Domates konservesini kabukları soyarak yapanlardansanız, bu haber tam size göre. Kabukları çöpe atmak yerine değerlendirmenin yolunu açıklıyoruz.

Yaz domateslerini kışın afiyetle yemek isteyenler, konserve hazırlıkları için kolları sıvadı. Yemeklik domates ve menemenlik yapanlar, genellikle kabuklarını soymayı tercih ediyor. Kabukları ise çoğunlukla çöpe gidiyor... İşte bu fikirden sonra domates kabukları artık çöp olmayacak! Domates kabuğu tozu Ayırdığınız domates kabuklarını fırında veya güneşte kurutun. Ardından robottan geçirip toz haline getirin. İşte domates baharatınız hazır. İster çorbalarda, ister salatalarda kullanın. Yemeklerde de salça niyetine kullanabilirsiniz. Aynı zamanda pizza ve makarnaları da lezzetlendirebilirsiniz.