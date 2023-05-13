Konya 2023 seçim sonuçları! Karatay, Karapınar, Meram, Selçuklu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları. Türkiye'nin en büyük ili Konya'da seçim sonuçları için nefesler tutuldu. İşte Konya 2023 seçim sonuçları! Karatay, Karapınar, Meram, Selçuklu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları...

Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi için sandıkların yolu tutuluyor. Oy bitiş saati 17.00'dan sonra "seçim sonuçları" ülkenin ilk gündeminde yerini alıyor. ENSONHABER olarak illere göre seçim sonuçları ve oy oranlarını güncel olarak okuyucularımızla paylaşıyor olacağız. Konyalı vatandaşlar, "2023 Konya oy sonuçları" aramalarını sürdürüyor. Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde oy sonuçları netleşecek. Peki, Konya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Konya sonuçları 2023! Konya 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Konya'da oy sonuçları 14 Mayıs Pazar günü 17:00'dan sonra netleşmeye başlayacak. Güncel seçim sonuçları haberimizde yer alacaktır.