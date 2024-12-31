Konya'da büyük elektrik kesintisi! 31 Aralık 2024 MEDAŞ elektrik kesinti listesi

Hüseyin Topuz
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2024 Salı günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.
MEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor.
Konya'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.
Peki, Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 31 Aralık Salı günü Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler
Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz..