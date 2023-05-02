Konya'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte Konya'da trafiğe kapatılacak yollar.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Konya'da düzenleyeceği miting öncesi bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. İşte trafiğe kapatılacak olan o yollar..

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için geri sayıma başladı.

Seçime kısa bir zaman kala Cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Konya'da düzenleyeceği miting sebebiyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bugün Konya’da gerçekleştirilecek Büyük Konya Mitingi nedeniyle kapatılacak yollar belli oldu.

Konya Emniyeti tarafından yapılan açıklama ile trafiğe kapatılacak yollar açıklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2 Mayıs 2023 salı günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İlimizi ziyaretleri kapsamında; Beşyol ve Ata Petrol Kavşağı'ndan Alaaddin Bulvarı istikametine 09.00 itibariyle yol trafiğe kapalı olacaktır.

Anıt Kavşağı’ndan Atatürk Caddesi istikameti ve Mevlana Caddesi istikameti kontrollü olarak belli bir süre trafiğe açık olacaktır. Ankara Caddesi Beşyol Kavşağı'ndan başlamak üzere Beşyol Kavşağı - Beton Şemsiye Kavşağı arası ile Alaaddin Bulvarı Mevlana Caddesi'ni takiben Mevlana Meydanı'na kadar (İş Bankası Kavşağı Mevlana Meydanı arası) saat 09:00 itibarıyla trafiğe kapalı olacaktır.

Anıt Kavşağı Atatürk Caddesi'ni takiben Alaaddin Bulvarı İş Bankası Kavşağı arası kontrollü olarak belirli bir süre trafiğe açık olacaktır."