Konya'da su kesintisi yaşanacak bölgeler! 3 Mayıs Konya su kesintisi ve arıza sorgulama… KOSKİ Konya'nın bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Konya’da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte yanıtı..

Konya su ve kanalizasyon idaresi (KOSKİ), şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Konya’da arıza sebebiyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri KOSKİ tarafından duyuruldu. Yaşanacak su kesintisi sebebiyle mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar ise "Konya’da sular ne zaman gelecek?" ve "Konya'da hangi bölgelerde sular kesildi?” sorularına yanıt arıyor. Peki Konya'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak bölgeler.. Konya'da su kesintisi yaşanacak bölgeler Konya’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. KOSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI