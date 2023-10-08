Konyalılar bu kez piyango size vurdu! Yeni ilçeniz hayırlı olsun… İşte ismi 1910 yılında ilçe olduktan sonra yaklaşık 80 yıl içinde 3 farklı şehre ilçelik yapan bu ilçe, Konya’nın 2. kez ilçesi oldu. İşte şehir şehir dolaşan o ilçe…

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Ermenek, 1845 yılında Konya Eyaleti'ne bağlı bir sancak merkezi haline geldi. Bu dönemde bölgenin yönetim merkezi olarak önem kazandı.

1910 yılında Ermenek, ilçe statüsü kazanarak Konya'ya bağlı bir ilçe oldu. Bu dönemde Konya ilinin bir parçası olarak ilçe statüsünde bulundu. Ancak Ermenek ilçesi, tarih boyunca farklı illere bağlanma süreci yaşadı.

Konya’nın ardından Mersin’e bağlanan Ermenek ilçesi, Karaman'ın il olmasıyla Karaman’a bağlandı.

Turistik yerleriyle dikkat çekiyor

Zamanında iki kez Konya'ya bağlanan Ermenek ilçesi şu anda Karaman'a bağlı. Türkiye'nin turistik ilçelerinden biri olarak kabul edilen Ermenek, Tarihi ve doğal yapısıyla dikkat çekiyor.

Ermenek, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çeken önemli bir bölge olarak öne çıkar. Bu eşsiz yer, Maraspoli Mağarası gibi dünyaca ünlü mağaraları bünyesinde barındırırken aynı zamanda zengin bir tarihi geçmişe sahiptir.

Ermenek, deniz seviyesinden oldukça yüksekte, Göksu Nehri kıyısında konumlanmıştır. Bu özel coğrafyası sayesinde doğanın ve tarihin bir arada buluştuğu nadir bölgelerden biridir.

Ermenek ilçesinin tarihi

Ermenek, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için büyüleyici bir destinasyondur. Karamanoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış olan bu bölge, Avşar Türkmenlerinin yoğun olarak yaşadığı bir yerleşim yeridir ve tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

Karamanoğulları Beyliği döneminde başkent olarak kullanılan Ermenek, bu dönemin izlerini günümüze kadar taşımaktadır. Beylik döneminin sona ermesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimine giren bölge, Adana Eyaleti'ne bağlı İçel Sancağı'nın "Paşa Hassı" olarak idare edilmiştir.

Ermenek ilçesinin yüz ölçümü

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından son açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Ermenek'in nüfusu toplam 28 bin 832'dir. Ermenek İlçesinin yüz ölçümü ise 1.103 kilometrekare alana sahip.