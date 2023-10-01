Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler Konyaspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın detayları..

ensonhaber.com Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Konya'da oynanacak mücadelenin detayları hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler Konyaspor ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı maç hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırmaya başladı. Zorlu mücadelenin detaylarını sizler için derledik. Sırp teknik adam Alexandar Stanojevic'in çalıştırdığı Konyaspor bu sezon ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Oynadığı 6 maçta 9 puan toplayan yeşil beyazlılar ligde 9. sırada yer alıyor. Konyaspor taraftarı önünde kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. Öte yandan Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş yeni sezona pek iyi başlamadı. Siyah beyazlılar oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Şimdiye kadar 10 puan toplayan Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de 7. sırada bulunuyor. Beşiktaş ligde oynadığı son maçta Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olarak hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın sadece birini kaybeden Konyaspor (2G 5B), tek mağlubiyetini son iç saha maçında Çaykur Rizespor'dan aldı. Şenol Güneş yönetiminde Konyaspor'a rakip olduğu 10 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayan Beşiktaş, tek mağlubiyetini Mayıs 2016'da deplasmanda aldı. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Konyaspor - Beşiktaş maçı 1 Ekim Pazar (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. İşte muhtemel ilk 11'ler Konyaspor : Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Adil, Calvo, Guülherme, Oğulcan, N'Zonzi, Soner, Oliveira, Moreno Beşiktaş : Ersin, Rosier, Amartey, Bailly, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Rashica, Cenk, Aboubakar