KOOP Market fırsat günleri: 25 Kasım - 1 Aralık indirimleri! Fiyatlar dibe indi...

- Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasındaki indirim günleri başladı.
- Temel gıda, temizlik ve diğer birçok üründe dikkat çeken indirimler sunuldu.
- KOOP Market broşüründe çeşitli kategorilerden indirimli ürünler yer alıyor.
Yeni Tarım Kredi Market indirim günleri 25 Kasım Salı günü itibarıyla başladı.
Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünler dikkat çekti.
KOOP Market broşüründe onlarca indirimli ürün müşterilerin beğenisine sunuldu.
Temel gıda, atıştırmalık, şarküteri, temizlik ve birçok ürün fiyatlarıyla öne çıktı.
İşte, 25 Kasım - 1 Aralık 2025 Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel indirimli ürün fiyatları listesi...