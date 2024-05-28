Köpeklerin kulakları bakın neden kesiliyormuş... Köpeklerin kulaklarının kesilmesinin hangi amaçla yapıldığı merak ediliyor. Bu işlemin neden yapıldığı sık sık gündeme geliyor. İşte bu sorunun yanıtı...

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Köpeklerde kulak kesimi, sadece estetik görünüm sebebiyle yapılır ve köpeklere tıbbi açıdan herhangi bir yararı yoktur.

Köpeklerin kulaklarının kesilmesi belirli ırklar için standart bir uygulama olarak düşünülür. Fakat bu uygulama birçok ülkede ya yasaklanmış ya da kısıtlanmıştır.

Kulak kesimi, köpeklerin görünüşünü değiştirmek veya belirli bir ırk standardına uygun hale getirmek için yapılabilir.

Örneğin, Doberman Pinscher ırkının kulakları kesilmiş birçok örneği bulunur, çünkü bu ırkın standartlarına uygun bir görünüm elde etmek için kulakları kesilmiş olmaları tercih edilir.

Ancak bu uygulama hayvanseverler ve veterinerler arasında tartışma konusudur.

Bu işlem köpeklerin doğal anatomisine müdahale etmek ve gereksiz acı çekmelerine sebep olmak olarak görülür.