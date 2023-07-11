Köşe ve diplere yerleştiriliyor! Havuzda uzak durmanız şart... Yüzme havuzlarında dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de gider boruları olmalı. Vakumlayarak çalışan borular, umulmadık kazalarla hatta can kaybıyla sonuçlanabiliyor.

Sıcak havalarda kendini havuza bırakanlar serinlemek isterken canından olabiliyor. Yüzme havuzlarındaki gizli tehlikeyi neredeyse kimse fark etmiyor. Öyle ki, geçtiğimiz yıllarda can kaybına dahi yol açtı. Yüzme biliyorum rahatlığıyla havuzda takılanlar, dikkatsiz bir anda kaza yaşayabiliyor. Gözden Kaçmasın Adana'da havuzda vakuma kapılan çocuk kurtarılamadı Haberin Detayları Vakumlara dikkat Havuzların köşe ve dibinde yer alan vakumlu giderken sayesinde su temizleniyor. Yüzücüler, vakum kapaklarını fark etmekte zorlanabiliyor. Bu noktada gidere sıkışma durumu söz konusu olabiliyor. Yüzerken bu noktalara dikkat edilmesi hayati önem arz ediyor.