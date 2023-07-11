Köşe ve diplere yerleştiriliyor! Havuzda uzak durmanız şart...

Sıcak havalarda kendini havuza bırakanlar serinlemek isterken canından olabiliyor.
Yüzme havuzlarındaki gizli tehlikeyi neredeyse kimse fark etmiyor.
Öyle ki, geçtiğimiz yıllarda can kaybına dahi yol açtı.
Yüzme biliyorum rahatlığıyla havuzda takılanlar, dikkatsiz bir anda kaza yaşayabiliyor.
Vakumlara dikkat
Havuzların köşe ve dibinde yer alan vakumlu giderken sayesinde su temizleniyor.
Yüzücüler, vakum kapaklarını fark etmekte zorlanabiliyor. Bu noktada gidere sıkışma durumu söz konusu olabiliyor.
Yüzerken bu noktalara dikkat edilmesi hayati önem arz ediyor.