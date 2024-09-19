Kot pantolonların arkasındaki bu kırmızı etiket bakın ne anlama geliyormuş... Bazı jeanlerin arka ceplerinin kenarında kırmızı küçük bir etiket olduğunu çoğu kişi fark etmiştir. Şimdilerde oldukça nadir karşılaştığımız bu etiketin bir zamanlar oldukça yaygın olarak kullanılmasının nedeni bakın neymiş.

Haber Merkezi

Özellikle jeanlerin ilk çıktığı dönemlerde arka ceplerinin köşelerinde farklı renklerde küçük etiketler olurdu.

Bu etiketlerin anlamı o dönemlerde oldukça belirleyici bir simge olarak kullanılırken şimdilerde nadir kullanılan bir ayrıntı haline geldi.

1939 yıllarında yapılamaya başlanan bu küçük ama oldukça anlamlı olan etiketin uzun bir süre kotların arka ceplerinde yer almasının nedeni bakın neymiş.

SADECE BİR ETİKET DEĞİLMİŞ...

Jeanlerin ilk olarak üretilmeye başlamasının ardından pantolon pazarının genişlemesi ve markanın ayırt edilmek istenilmesiyle arka cepte yer alan bu kırmızı küçük etiketler devreye girdi.

Sıklıkla kullanılmaya başlanılan jeanler üreticileri tarafından ayırt edilmek için küçük ayrıntılar ile donatılırken bu küçük kırmızı etiket ise kot endüstrisinin baş aktörü olan Levi’s tarafından kotlarının ayırt edilmesi amacıyla yapıldı.

Markanın bilinirliğini sağlamasının yanında şimdilerde pantolonların arka ceplerine yerleştirilen bu kırımızı küçük etiketler kıyafet tercihleri vintage olanlar içinde kıyafetlerin orijinal vintage olup olmadığını belirten önemli bir ipucu.