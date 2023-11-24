Kötüleşen limonları lokum yapın! Yapay zeka tarif ediyor... Bekledikçe kuruyan ve çürümeye yüz tutan limonları, lokum yaparak değerlendirebilirsiniz. Limonlu lokum tarifini deneyenler, bir daha asla hazır lokum satın almıyor.

ensonhaber.com

Limonlar dolapta bekledikçe sululuğunu kaybedebilir.

Bekletmek yerine onları muhteşem birer lokuma çevirebilirsiniz.

Hem misafirlerinize ikram edebileceğiniz hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayacak olan limonlu lokum, oldukça da basit bir tarifle yapılıyor.

Limonlarını lokum yaparak değerlendirenler, hazır paketlerin yüzüne dahi bakmıyor.

Peki, limonlu lokum nasıl yapılır? Limonlar nasıl lokum haline getirilir? ChatGPT'ye sorduk; İşte yapılışı...

Malzemeler:

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı mısır nişastası

Yarım su bardağı taze sıkılmış limon suyu

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

Yarım su bardağı hindistancevizi (opsiyonel, üzerine serpmek için)

Yapılışı:

Bir tencereye su, toz şeker ve mısır nişastasını ekleyin.

Orta ateşte karışımı sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın.

Karışım kaynadıktan sonra, limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin.

Karışım koyu bir kıvama gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Bu işlem yaklaşık 15-20 dakika sürebilir.

Kalıba Dökme:

Karışım kalınlaştığında, bir kare veya dikdörtgen bir kalıbı (yağlı kağıt serili) hafifçe yağlayın.

Kalıba karışımı dökün ve düzleştirin.

Lokumu oda sıcaklığında bir süre soğumaya bırakın.

Ardından buzdolabına koyarak daha da sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz.

Kesme ve Servis:

Lokumu istediğiniz boyutta kareler veya dikdörtgenler halinde kesin.

Eğer isterseniz, hindistancevizi serpip servis edebilirsiniz.