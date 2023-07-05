KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2023 KPSS sınavı için geri sayım sürerken sınav yerlerinin açıklanacağı tarih merak uyandırdı. Peki KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar..

2023 KPSS sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olan binlerce aday KPSS sınav yerlerininin açıklanmasını bekliyor.

23 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan KPSS sınavı hakkında aramalar hız kazandı.

Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarının yapılacağı KPSS sınavına kısa bir süre kaldı.

Adaylar "KPSS sınavyerleri belli oldu mu" ve "KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt arıyor.

Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? İşte detaylar..

KPSS sınav yerleri açıklandı mı?

KPSS sınav yerleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz senelerde sınav tarihinden 10 gün önce açıklanan KPSS sınav yerlerinin bu yılda o şekilde olması bekleniyor.

Buna göre 23 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak olan KPSS sınav yerlerinin 13 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor.