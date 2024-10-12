Kredi kartlarında yeni dönem! Her birinden 750 TL alınacak...

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Kredi kartları hakkında gündeme gelen düzenlemelere bir yenisi daha eklendi. Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olan kart sahiplerinden Savunma Sanayi Fonu ücreti alınmasına karar verildi.

TBMM Başkanlığına sunulan AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle birlikte yeni yükümlülükler belli oldu.

Teklife göre tahsil edilecek tüm paylar, tahsilatı izleyen ay içinde SSDF’ye gidecek. Tapu ve kadastro işlemlerinden alınan paylar, işlemden önce vergi dairesine ödenecek.

Aynı zamanda, kredi kartı katılma payları da kart sahiplerinden tahsil edilecek. Ayrıca ilgili dönemin hesap özetinde gösterilecek.

750 TL ÖDEME!

Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek.

Söz konusu tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak.

Söz konusu düzenlemeler, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.