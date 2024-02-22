Kremlerin kapağında bulunan sivri kısım bakın ne işe yarıyormuş Tüp kremlerin kapağında bulunan sivri kısmın hangi amaçla yapıldığı merak edilmeye başlandı. Bu sivriliğin ne işe yaradığı konusu gündem oldu. İşte yanıtı..

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Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız tüp kremlerin kapağında bulunan sivri kısmın ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi?

Herkesin önemsiz sandığı o sivriliğin ne işe yaradığını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız.

Tüp kremlerin kapağındaki o sivri kısım dekoratif amaçlı orada yer almıyor bunun bir amacı var. Kremlerin kapağında bulunan sivrilik bakın ne işe yarıyormuş...

Tüp merhemlerin veya kremlerin kapağında gördüğünüz sivri kısım bu ürünleri kolaylıkla açmanız için tasarlanmıştır.

Kapağı ters çevirip, sivri parça içte kalacak şekilde tüpün ağzına kapattığınızda, bu parça tüpün ağzında bulunan ince kapağı delerek rahatlıkla açacaktır.