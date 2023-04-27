Kripto piyasasında son durum ne? Bitcoin ne kadar oldu? 27 Nisan 2023 güncel Bitcoin fiyatı.. Kripto para piyasası ile ilgilenen vatandaşlar günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırıyor. Peki 27 Nisan itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..

Kripto piyasası ile yakından ilgilenenler günlük olarak Bitcoin fiyatını takip ediyorlar. İnternette en çok araştırılanlar arasında yer alan "Bitcoin ne kadar oldu" sorusu sık sık arama motorlarında araştırılıyor. Son dönemde yükseliş sergileyen Bitcoin dün akşam saatlerinden ufak çaplı bir düşüş yaşayarak gündeme geldi. Son yıllarda bir düşüş yaşayan kripto para piyasasında vatandaşlar Bitcoin ve alt koinlerin fiyatını yakından takip ediyor. Peki 27 Nisan 2023 Perşembe günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı.. Bitcoin ne kadar? 27 Nisan 2023 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 28.950 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 560 bin TL ediyor.