Küf derdi bitiyor! Kaşarın yanına ondan tane atın raf ömrünü uzatın... Kahvaltılarda tüketilen ve sağlık açısından oldukça faydalı besinlerden olan peynirler küf sorunu ile en sık karşılaştığımız noktalardandır. Küf sorununu önleyerek peynirlerin raf ömrünü uzatmak için ise o bakiyattan birkaç tane tabağa koymak yetiyormuş.

Haber Merkezi

Kahvaltı sofralarının, tostların, pizzaların ve daha birçok yere yakışan kaşar peyniri en çabuk küflenen peynirler arasında yer alır.

Doğrandıktan kısa bir süre sonra tüketilmesi gereken peynirler belli bir süre sonra küflenme sorunu ile karşı karşıya bırakır.

Küf sorunu önlemek için uygulanan doğal yöntemler arasında bulunan ve kaşar peynirlerin raf ömrünü uzatmakta etkili olan o bakliyat küf sorununu ortadan kaldırıyormuş.

TABAĞA BİRKAŞ TANE ATMAK YETİYOR...

Kahvaltılarda doğradığınız kaşarlar artığında her ne kadar dolaba kaldırıyor olsanız da küf sorunundan bir türlü kurtulamazsınız.

Ancak kaşar tabağını kapatıp dolaba kaldırmadan hemen önce tabağın kenarına koyacağınız birkaç tane makarna kaşarların daha uzun süre küflenmeden saklanmasına olanak sağlıyormuş.

Sizde doğradığınız kaşar peynirin kısa sürede küflenmesinden şikayetçiyseniz kaşar peynirin yanına birkaç tane çiğ makarna ekleyin küf sorunu nasıl ortadan kalkıyor görün.