Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban bayramı ne zaman başlıyor ve kaç gün olacak sorusu yanıt arıyor. İşte diyanetin takvimine göre kurban bayramının başlayacağı tarih ve kaç gün süreceği sorularının cevabı..

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2023 yılında kurban bayramı Haziran ayında idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala milyonlarca kişinin merak ettiği sorular bayramın ne zaman olacağı ve bayram tatilinin kaç gün olacağı oldu. Peki, 2023 yılında kurban bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları.. Kurban bayramı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre kurban bayramının başlayacağı tarih belli oldu. Kurban bayramı arefe günü 27 Haziran olacak. Kurban bayramı 1. gün: 28 Haziran Kurban bayramı 2. gün: 29 Haziran Kurban bayramı 3. gün: 30 Haziran Kurban bayramı 4. gün: 1 Temmuz Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı henüz belli olmadı. eğer devlet 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı gününü tatil ederse Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz