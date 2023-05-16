Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2023 yılında bayramı Haziran ayında idrak edilecek.

Bayrama kısa bir süre kala milyonlarca kişinin merak ettiği sorular bayramın ne zaman olacağı ve tatilinin kaç gün olacağı oldu.

Peki, 2023 yılında ne zaman ve kaç gün tatil olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları..

Kurban bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre kurban bayramının başlayacağı tarih belli oldu. Kurban bayramı arefe günü 27 Haziran olacak.

Kurban bayramı 1. gün: 28 Haziran

Kurban bayramı 2. gün: 29 Haziran

Kurban bayramı 3. gün: 30 Haziran

Kurban bayramı 4. gün: 1 Temmuz

Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı henüz belli olmadı. eğer devlet 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı gününü tatil ederse Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz