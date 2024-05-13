Kurban Bayramı tatili birleşecek mi 2024? Kurban tatili 9 gün olacak mı?

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Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sorusu plan yapan vatandaşların gündeminde yerini aldı.
Bu sene Kurban Bayramı’nın ilk günü 16 Haziran Pazar, son günü ise 19 Haziran Çarşamba olacak.
Sonraki perşembe ve cuma günleri de tatile eklenirse, 9 günlük bir dinlenme fırsatı olacak.
Peki, Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte detaylar...
Kurban Bayramı tatili kaç gün 2024?
Normal bayram süresi kurbanda 4 gün olarak sayılmaktadır.
Kurban tatili 9 gün olacak mı?
Tatilin 9 güne çıkarılması için 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günlerinin idari izin sayılması, böylece bayramın hafta sonu tatilleri ile bağlanması gerekiyor.
Söz konusu düzenlemeyle ilgili bir açıklama henüz bulunmuyor.