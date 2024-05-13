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Kurban Bayramı tatili birleşecek mi 2024? Kurban tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tatili birleşecek mi 2024? Kurban tatili 9 gün olacak mı? Bu sene 15 Haziran Cumartesi itibarıyla başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor. Tatil planı yapanlar, gelecek müjdeyi bekliyor. Peki, Kurban Bayramı tatili birleşecek mi, kaç gün olacak? İşte detaylar...