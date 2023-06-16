Kurban eti nasıl değerlendirilmeli? Peygamber Efendimizin (s.a.s) tavsiyesi... Kurban etini değerlendirme konusunda Hz. Muhammed (s.a.s) bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Diyanet, sıkça sorulanlar kapsamında konuya açıklık getirmektedir. Peki, kurban eti nasıl değerlendirilmeli? İşte tavsiye olunan...

Kurban Bayramı, bu yıl 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak ediliyor.

Kurban ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, kurban eti hakkında bilgileri araştırıyor.

İslami şartlara uygun olarak et tüketmek isteyenler, kurban etinin nasıl değerlendirileceği konusunda detayları bilmek istiyor.

Kurban etini değerlendirme yöntemi, Hz. Muhammed tarafından tavsiye olunmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "sıkça sorulan sorular" kapsamında "Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir" sorusuna yanıt vermektedir.

Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).