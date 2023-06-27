Kurban etine sakın değdirmeyin! Yeşertiyor, kokutuyor... Kurban etleri, yanlış muhafaza yöntemleri nedeniyle ziyan olabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken kritik noktalar...

Bu sene Kurban Bayramı, sıcak havalara denk geldi. Dolayısıyla etleri saklamak için hızlı hareket etmek gerekiyor.

Kurban eti denilince siyah siyah poşetlerle taşınması gözler önüne geliyor olabilir. Annelerimiz de genellikle poşetleyerek buzdolabına koyar.

Ancak yıllardır yanlış bilinen bir gerçek hakkında uzmanlar uyarıyor.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, geçen yıl yanlış saklama yöntemleri nedeniyle Türkiye genelinde kurban etlerinin yüzde 10'unun çöpe atıldığını belirtti.

Üstelik, bu hatayı herkes yapıyor...

İşte kurban etini saklarken asla yapmamanız gerekenler!

Yaptıkları araştırmaya göre son beş seneye kadar kurbanlarda etin yüzde 30'unun çöpe gittiğini dile getiren uzmanlar, şu tavsiyelerde bulunuyor;

Poşet değil bez örtün

Kurban kesildikten sonra etini kaplara koyup üzerine bez örterek eve veya kasaba götürün.

Klimalı serin bir odada en az 2 saat dinlendirin. Dinlendirirken de eti sık sık çevirmek gerekiyor.

Etin sağlıklı ve lezzetli olması için 24 saat dinlendirin.

Eti poşete koymayın hemen yeşeriyor, bazen kokuyor ve tüketilemeyecek hale geliyor.

Eti kesinlikle çöp veya giysi fark etmez hiçbir poşete koymayın.