Kurban kavurması böyle pişirilir! Her yiyen sırrını soracak... Kurban Bayramı sofralarının baştacı kavurmayı lokum gibi pişirmek isteyenler için en lezzetli sır haberimizde...

Kurban Bayramı ile birlikte kurulan sofralarda yerini alan kavurma, herkesin el lezzetliyle tatlanıyor. Kavurma pişirmenin püf noktaları ise mutfağa girenler tarafından araştırılıyor. Yumuşacık, sulu ve leziz bir kavurma yapmanın bazı ipuçları var. Dinlendirilmiş kurban etini doğradıktan sonra bu adımları izleyenler, misafirlerinin damaklarını şenlendiriyor. İşin kilit noktası, etin marinesinde... Peki, en lezzetli kavurma nasıl yapılır? İşte pişirmeden önce yapmanız gereken... Soğan suyu ve sütle bekletin Kurban eti taze olduğundan direkt pişirilirse sert olabilir. Bu nedenle marinasyon kısmına dikkat etmek gerekiyor. Kavuracağınız etleri biraz soğan suyu ve sütle marine ederseniz, lezzeti arşa çıkarabilirsiniz. 1 kilo et için 1 çay bardağı soğan suyu ve sütü etlerle buluşturun. 2 saat buzdolabında muhafaza edin. Ardından pişirmeye hazır olacaktır.