Kurban keserken besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kurban keserken hangi dualar okunabilir? Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte birçok soru vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte internette sıklıkla araştırılan "Kurban keserken besmele çekilmesinin hükmü nedir" ve "Kurban keserken hangi dualar okunabilir?" sorularının yanıtı..

Kurban bayramına kısa bir süre kala internette kurban bayramı hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar kurban bayramı hakkında merak ettikleri bazı sorulara arama motorlarında yanıt arıyor.

Kurban bayramı hakkında en çok merak edilenler arasında "Kurban keserken besmele çekilmesinin hükmü nedir" ve "Kurban keserken hangi dualar okunabilir?" soruları yer alıyor.

Vatandaşlar bu konu hakkındaki meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soru hakkındaki görüşü..

Soru

Kurban keserken besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kurban keserken hangi dualar okunabilir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir.

Şafiilere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir. Kurban kesilirken üç defa "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu ayetler okunabilir;

"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim."

"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim."