Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? İşte kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler.. Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte birçok soru vatandaşlar tarafından merak araştırılmaya başladı. İşte internette sıklıkla araştırılan "Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?" sorusunun yanıtı..

Kurban bayramına az bir zaman kala kurban bayramı hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar kurban bayramı hakkında merak ettikleri bazı sorulara internette yanıt arıyor.

Kurban bayramı hakkında en çok merak edilenler arasında "Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?" sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar bu konu hakkındaki meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soru hakkındaki görüşü..

Soru

Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.