Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi? Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte birçok soru vatandaşlar tarafından merak araştırılmaya başladı. İşte internette sıklıkla araştırılan "Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?" sorusunun yanıtı..

Kurban bayramına az bir zaman kala internette kurban bayramı hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar kurban bayramı hakkında merak ettikleri bazı sorulara arama motorlarında yanıt aramaya başladı.

Kurban bayramı hakkında en çok merak edilenler arasında "Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?" sorusu bulunuyor.

Vatandaşlar bu konu hakkındaki meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Kurban kesmek isteyen kişiler, büyükbaş hayvanlara yedi kişiye kadar ortak olabilirler. Böyle bir hayvan, yedi kişiye kadar ortak olarak satın alınabileceği gibi, alındıktan sonra veya elde bulunan büyükbaş hayvana yedi kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebilir. Ancak ortak olunan büyükbaş hayvanın her bir hissesinin, yedide birden az olmaması gerekir.