Kuru fasulyeye bir kaşık ekleyin, gaz sorununa veda edin... Türk mutfağının efsane lezzetleri arasında yer alan kuru fasulye her ne kadar seviliyor olsa da gaz problemi gözden kaçmayan noktalar arasında yer alır. Ancak kuru fasulye yaparken ondan ekleyeceğiniz 1 kaşık gaz problemini temelli ortadan kaldırıyor.

Haber Merkezi

Kuru fasulye, 7’den 70’e herkes tarafından severek tüketilen Türk lezzetlerinin başında yer alır. Her ne kadar severek tüketiliyor olsa da ardından neden olduğu gaz problemi can sıkıcı olabiliyor.

Fasulyenin gaz yapmasını önlemek adına çoğu kişi pişirme sırasında kimyon veya karbonat yöntemine başvurur.

Hatırı sayılır bir etkiye sahip olan kimyon ve karbonat tüyosunu rafa kaldıracak o ipucu gaz problemini temelli ortadan kaldıracak.

SUYUNA 1 KAŞIK EKLEMEK YETİYOR!

Kuru fasulye pişirilmeden saatler öncesinden suda bekletilir. Şişmesi ve daha rahat pişmesini sağlayan bu işlem sırasında suya ekleyeceğiniz 1 kaşık elma sirkesi meğer gaz problemini kökünden çözüyormuş.

Fasulyenin içerisinde yer alan ve sindirimi zor oligoskaritler nedeniyle oluşan gaz sorunu sirke yardımıyla ortadan kalkıyor.

Fasulyeleri ıslattığınız suya ekleyeceğiniz 1 kaşık elma sirkesi, sindirimi oldukça zor olan oligoskaritler parçaladığından pişirme sırasında karbonat veya kimyona gerek kalmadan gaz sorunu ortadan kaldırmada etkili oluyor.