Editör: Yağmur Dinç
Kuru fasulye, Türk mutfağının en sevilen ve geleneksel yemeklerinden biridir. Yüksek protein içeriği ve doyurucu özelliği sayesinde hem besleyici hem de ekonomik bir tercih olarak öne çıkar.
Ancak pişirmek herkesin harcı değildir.
Kuru fasulye; bir gece önceden ıslatılmak ister, gazı alınsın ister, dağılmadan pişmek ister.
Peki, siz hala su ile mi ıslatıyorsunuz? Bu yöntemi deneyin, lokum gibi yiyin...
SU YERİNE SÜTTE BEKLETİN
Fasulyeleri süt içinde 1-2 saat beklettikten sonra, süzün ve pişirme işlemine geçebilirsiniz.
Bu yöntem fasulyelerin daha hızlı ve daha eşit şekilde yumuşamasına yardımcı olabilir.
Sütün içeriği sayesinde ıslanma sürecinde fasulyenin kabuklanmasını engellenmiş olur.