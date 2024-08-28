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Kuru fasulyeyi sütte bekletin, farkı görün! "Hiç yememişim" dedirten yöntem...

Kuru fasulyeyi sütte bekletin, farkı görün! "Hiç yememişim" dedirten yöntem... Eşsiz bir Türk lezzeti olan kuru fasulye, bir gece önceden ıslatılarak pişirilir. Herkesin su ile ıslattığı fasulyeye süt ekleyenler, bu zamana kadar kuru fasulye yememişim diyor...