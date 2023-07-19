Kuru reyhana limon sıkıp için, etkisine şoke olun... Reyhan bitkisinin kurusu, aromasıyla damakları şenlendirirken bir de limonla karışınca bakın neler ortaya çıkıyor...

Türkiye'nin doğu bölgelerinde filizlenen reyhan, taze ve kuru haliyle yemeklere lezzet katıyor.

Antioksidan deposu olan reyhan, şerbet olarak tüketildiğinde ise ferahlık veriyor.

Her zaman tazesini bulamayanlar için kuru reyhanın limonla karışımından yapılan şerbeti sizler için paylaşıyoruz.

Sindirime, sinire, mideye, migrene birebir olan reyhanı limonla kullanırsanız hem damaklarınız hem de bağışıklık sisteminiz mutlu olacaktır.

Limonlu reyhan şerbeti

Bir avuç kuru reyhana 1 litreye yakın sıcak su ekleyin ve demlenmeye bırakın. 5-10 dakika ardından dilediğiniz miktarda limon suyunu ve şekeri ilave edin. Rengiyle şölene hazır olan reyhan şerbetini soğuduktan sonra doyasıya içebilirsiniz.